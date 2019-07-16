Pençe-2'de bulunan mayın ve patlayıcılar böyle imha edildi

Operasyonda bulunan mayın ve patlayıcılar tek tek imha ediliyor.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınlar imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında güvenlik güçleri tarafından mayın ve EYP'ler tespit edilerek kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Patlayıcıların imha anına ilişkin görüntüler MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.