Pençe-2'de bulunan mayın ve patlayıcılar böyle imha edildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınlar imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında güvenlik güçleri tarafından mayın ve EYP'ler tespit edilerek kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Patlayıcıların imha anına ilişkin görüntüler MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor.#PençeHarekatı pic.twitter.com/37czT55ywU
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor.#PençeHarekatı pic.twitter.com/37czT55ywU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 16 Temmuz 2019