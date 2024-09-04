Pençe Harekat Bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu

Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Binbaşı Ayan, şehit oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edilen Ayan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Açıklamada
, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
ifadeleri kullanıldı.
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20 dakika önce