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Pençe Harekat Bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesinde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın şehit olduğunu duyurdu.

19:35 - 4/09/2024 Çarşamba
AA
Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Binbaşı Ayan, şehit oldu.
Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Binbaşı Ayan, şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edilen Ayan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada
, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
ifadeleri kullanıldı.


#Kalp krizi
#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#Piyade Binbaşı Osman Ayan
#şehit
20 dakika önce
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