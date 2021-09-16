Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı" ifadelerine yer verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/npdsOeolj4
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor.