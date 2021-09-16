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ANKARA

Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı" ifadelerine yer verildi.


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