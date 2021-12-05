Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığındaki üç PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Başta kritik kamu kurumları ile kritik altyapılar olmak üzere ülkenin internete açık kaynaklarına ilişkin zafiyet taraması ve hizmet sürekliliğinin sağlanmasına yönelik izleme faaliyetleri ise KASIRGA Projesi ile sürdürülüyor.<br><br>KASIRGA ile entegre olarak çalışan ve iç insan kaynağıyla geliştirilen ATMACA Projesi ile toplamda 16 milyon IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan kontrollerle zafiyete ait riskler proaktif şekilde engelleniyor.