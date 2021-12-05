Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığındaki üç PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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2013-2014 Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yürütülen Siber Güvenlik Kurulu kararlarıyla kurulan USOM, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) kapatılması sonrası Ağustos 2016'da BTK Başkanlığına doğrudan bağlandı.
\"Türkiye'nin siber kalesi\" olarak nitelendirilen USOM, ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmek, siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı ve duyuru faaliyetleri yürütmek, kritik durumlarda yerinde müdahale ekipleriyle olayın kontrolünü ele almak ve siber olaylara müdahalede ulusal koordinasyonu sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.
Türkiye, siber güvenlik alanında yürütülen bu çalışmalar sonucu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi'nde yükselişini sürdürüyor. Ülke, bu yıl yayımlanan son rapora göre, bir önceki rapor dönemine kıyasla dünya genelinde 9 sıra yükselerek 11'inci sıraya, Avrupa'da ise 6'ncı sıraya çıktı.
USOM bünyesinde 4 ana program üzerinden yürütülen siber güvenlik faaliyetleri \"kapasite inşası\", \"hızlı tespit ve önleme sistemlerinin geliştirilmesi\", \"tehdit istihbaratı edinimi, üretimi ve paylaşımı\" ile \"kritik altyapıların korunması\" başlıkları altında birçok projeden oluşuyor.
BTK tarafından Türkiye'deki teknolojiye yatkınlığı üst düzeyde bulunan gençlerdeki potansiyeli açığa çıkararak uzman ihtiyacının karşılanmasına yönelik düzenlenen \"Siber Yıldız-Bayrağı Yakala (Capture the Flag)\" yarışmasının üçüncüsü Aralık 2020'de gerçekleştirildi.
Böylece siber güvenliğe meraklı gençlerde farkındalık uyandırılarak, yetenekli uzmanların tespitine yönelik önemli adımlar atıldı.
Ülkenin ihtiyacı olan siber güvenlik uzmanlarının tespiti ve yetiştirilmesine yönelik FETİH Siber Talimhane Projesi ile uygulamalı siber güvenlik eğitim laboratuvarı altyapısı çalışmaları USOM bünyesinde tamamlandı.
Fetih Siber Talimhane'de, \"Siber Yıldız\" yarışmalarında belirli başarıyı yakalayan gençlere laboratuvar eğitimleri veriliyor. Söz konusu eğitimler farklı gruplara yönelik olarak devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda 2011'den bu yana 5 ulusal ve 2 uluslararası siber güvenlik tatbikatı gerçekleştirildi.
Son olarak, Bakanlık ile BTK iş birliğiyle düzenlenen Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatı, 12-13 Ekim'de Ankara'da yapıldı. Tatbikatta 36 kamu kurumundan 135 katılımcı hazır bulundu.
USOM bünyesinde yürütülen çalışmalar ve geliştirilen projelerle siber tehditlerin en hızlı şekilde tespit edilerek alarmuyarı üretme ve engellemeye yönelik teknolojik tedbirlerin alınması amaçlanıyor.<br><br>Çalışmalar kapsamında, tamamen kurumsal iç kaynaklarla geliştirilen AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA ve KULE projeleri ulusal siber güvenliğine önemli katkılar sağladı.<br><br>AVCI uygulamasıyla zararlı yazılım bulaşmış sistemlerin ve komuta kontrol merkezlerinin tespiti gerçekleştiriliyor. AZAD uygulamasıyla makine öğrenmesi ve yapay zeka imkanları kullanılarak \"botnet\"lere dahil olan köle bilgisayarların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.
Başta kritik kamu kurumları ile kritik altyapılar olmak üzere ülkenin internete açık kaynaklarına ilişkin zafiyet taraması ve hizmet sürekliliğinin sağlanmasına yönelik izleme faaliyetleri ise KASIRGA Projesi ile sürdürülüyor.<br><br>KASIRGA ile entegre olarak çalışan ve iç insan kaynağıyla geliştirilen ATMACA Projesi ile toplamda 16 milyon IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan kontrollerle zafiyete ait riskler proaktif şekilde engelleniyor.
Verilerin uzman analistler tarafından daha verimli yönetilmesi ve tespit edilen siber güvenlik eksikliklerine ilişkin bilgilerin ilgili taraflara daha hızlı ulaştırılması için yerli ve milli KULE yazılımı geliştirildi.<br><br>USOM nezdinde gerçekleştirilen siber güvelik faaliyetleri kapsamında kasım başına kadar 27 bin 408 zararlı bağlantı tespit edildi, 8 bin 841 resmi siber güvenlik açığı yazısı gönderildi, 878 güvenlik bildirimi yapıldı.
USOM, başta kritik altyapıların korunması olmak üzere, ülkenin siber güvenliğinin sağlanması için, zararlı yazılım analizi, dijital kayıt inceleme, servis izleme, zararlı bağlantı tespiti sızma testleri, alarm üretme, uyarı ve duyuru yayınlama faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.<br><br>BTK bünyesinde kurulum çalışması tamamlanan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile USOM ve operatörler arasındaki iş ve işlemlerin 724 kesintisiz olarak izlenebilmesi ve gerekmesi halinde aksiyonların zaman kaybetmeksizin alınmasına imkan sağlandı.<br><br>Siber Güvenlik Operasyon Merkezi faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla en yeni teknolojiler kullanılarak altyapı kurulum çalışmaları tamamlandı, farklı kaynaklardan gelen veriler konsolide edilerek görselleştirildi ve bu amaçla izleme ekranları kuruldu.<br><br>En son teknolojiler kullanılarak oluşturulan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 10 Şubat 2020'de hizmete alınmıştı.
Siber tehdit istihbaratı edinimi, üretimi ve paylaşımı konusunda ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla koordinasyonu sağlayan USOM, hızlı tespit ve erken müdahale imkanlarıyla siber tehditlere karşı mücadeleyi sürdürüyor.<br><br>İnternet aktörleri, uluslararası kuruluşlar, adli makamlar, araştırma merkezleri ve üniversiteler, özel sektör gibi paydaşlarla koordinasyon içinde hareket eden USOM, aynı zamanda uluslararası alanda ülkenin temas noktası olma görevini de ifa ediyor.
Afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kamuoyuna gerekli duyuruların yapılması, uyarıların ve yönlendirmelerin en kısa sürede geniş kitlelere ulaştırılması hayati önem arz ediyor.<br><br>Bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde yapmaları gereken bildirimlerin coğrafi olarak belirli bölgelerdeki kişilere mobil cihazlar üzerinden iletilmesi dünya genelinde sıklıkla tercih edilen yöntem olarak ortaya çıkıyor.<br><br>Türkiye'de de gerekli durumlarda kullanılmak üzere ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesinde fayda mütalaa edilirken, konuyla ilgili teknik altyapı BTK ve işletmecilerce geliştirildi.
Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler tarafından şebeke ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınması gereken tedbirlerin tanımlandığı Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği kapsamında işletmeciler siber saldırılara karşı gerekli önlemleri almak ve iş sürekliliği planlarını yapmakla yükümlü kılındı.<br><br>Sistemlerin yedekliğinin sağlanması, fiziksel güvenlik ve personel güvenilirliğine ilişkin detaylı hükümler de tanımlandı.<br><br>BTK tarafından, bu düzenlemenin gereklerinin yerine getirilip getirilmediği son dönemde artırılan planlı ve plansız denetimlerle kontrol ediliyor.
Türkiye'nin siber kalesi: 27 binden fazla saldırı tespit edildi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye'ye yönelik siber saldırıları anlık tespit ederek engelliyor. USOM nezdinde gerçekleştirilen siber güvelik faaliyetleri kapsamında kasım başına kadar 27 bin 408 zararlı bağlantı tespit edildi, 8 bin 841 resmi siber güvenlik açığı yazısı gönderildi, 878 güvenlik bildirimi yapıldı.
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Kaza, saat 00.50 sıralarında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi.
67 ABM 863 plakalı otomobilin sürücüsü Erinç Y. çarşı istikametine ilerlediği sırada otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybederek elektrik panosuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sırasıyla park halindeki 67 ABL 201, 67 SC 65, 67 DV 721 plakalı 3 araca çarptıktan sonra 67 TG 298 plakalı otomobilin üzerine çıkarak asılı kaldı.
Kaza sonrası araçtan çıkan sürücü Erinç Y., olay yerinden kaçtı.
Seslere uyanarak sokağa çıkan mahalleli ve araç sahipleri ise gördükleri manzara karşısında şoka uğradı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.
3 otomobil ve bir hafif ticari araç çekiciyle yoldan kaldırdı.
Kaza eyerine gelen sürücü Erinç Y.'nin annesi Sevim Kadoğlu ise gözyaşlarına boğuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçti.
Üç araca çarpan otomobil, dördüncü aracın üstünde asılı kaldı
Zonguldak'taki kaza sonrası şaşırtan görüntü: Araç sahipleri gözlerine inanamadı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, 2 otomobil ve bir hafif ticari araca çarptıktan sonra dördüncü otomobilin üstüne çıkarak asılı kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, sürücü kaçtı. Savaş alanına dönen kaza yerinde gelen araç sahipleri gözlerine inanamadı.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
İlçede birkaç günden bu yana devam eden sağanak, gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağış, ilçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı.
Mumcular Mahallesi'nde birçok evin bodrum katları sular altında kaldı.
Belediye ekipleri istinat duvarlarını kepçeyle yıkarak evlerin bahçesinde biriken yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.
Ev sahipleri ve belediye ekipleri su basan evleri temizlemek için çalışma başlattı.
Mazı Mahallesi'nde de aşağı mazı deresi, yoğun yağış edeniyle taştı.
Dağlardan gelen irili ufaklı kaya parçaları, mahalleler arasındaki bağlantı yollarını trafiğe kapattı. Sürücüler yola saçılan taşların üzerinden geçmekte güçlük çekti.
Bölgede bulunan tarım alanları da sular altında kaldı.
Yağışın yoğun olarak yaşandığı bölgelerde zabıta ekipleri gece boyunca devriye yaptı.
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Marmaris’te sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.
Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, kimileri de ıslanmaktan kurtulamadı.
Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. İçmeler-Marmaris Karayolu ulaşıma kapandı. Marmaris Belediyesi ekipleri de sağanak yağış nedeniyle teyakkuza geçti.
Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. İçmeler-Marmaris Karayolu ulaşıma kapandı. Marmaris Belediyesi ekipleri de sağanak yağış nedeniyle teyakkuza geçti.
Muğla'yı sağanak yağış vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı karayolu ulaşıma kapandı
Muğla'da etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Şiddet yağış nedeniyle başta Bodrum ve Marmaris olmak üzere çok sayıda ilçede ev ve iş yerlerini su basarken, İçmeler-Marmaris Karayolu ise ulaşıma kapandı.