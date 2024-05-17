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Pençe-Kaplan Harekatı'ndan acı haber: Bir asker şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğu bildirildi.

23:20 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 23:41 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.



#Milli Savunma Bakanlığı
#Pençe
#Kaplan
#Şehit
31 dakika önce
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