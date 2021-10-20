Gündem Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi" denildi.

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