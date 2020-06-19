Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, güvenlik güçlerimizin operasyonları devam ediyor.
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, güvenlik güçlerimizin operasyonları devam ediyor.

Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik TSK tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.

MSB paylaştı: PKK'lı teröristin havaya uçurulma anı SİHA kamerasında
OYNAT 00:28
MSB paylaştı: PKK'lı teröristin havaya uçurulma anı SİHA kamerasında
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin'de teröristlere ait hedefleri tek tek yerle bir ediliyor. Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi harekat merkezinde
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi harekat merkezinde

Öte yandan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezinde incelemeler yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla süren harekatı takip ediyor.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor
GÜNDEM
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor
Abone Ol Google News
Son umudu İsrail

Son umudu İsrail

Hafter ile İsrail ilişkisinin perde arkası..
SİHA böyle vurdu

SİHA böyle vurdu

​PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar...
Türkiye olmazsa olmaz ortağımız

​Bakan Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşıyla basın toplantısı düzenliyor.

'Golf arabası' olarak ithal edilmiş

'Golf arabası' olarak ithal edilmiş

İBB'nin ​Adalar'a aldığı araçların evrakları incelenince anlaşıldı...

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi harekat merkezinde.

Bir milyona <br> geri sayım

Bir milyona
geri sayım

Anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.
Sömürge abideleri bir bir iniyor

Sömürge abideleri bir bir iniyor

​Yıllarca Afrika'yı sömürüp zenginleşen Avrupa için işler sarpa sardı.
Gururlandıran fotoğraf

Gururlandıran fotoğraf

Brezilya'daki bir hastanede "MADE in Türkiye" yazısı görmek.
Almanya Türkiye'yi listeye ekledi

Almanya Türkiye'yi listeye ekledi

​48 saat önce yaptırılan testi kabul edecek.
YKS reddi!

YKS reddi!

Danıştay kararını açıkladı.
Önce vatandaş<br>sonra kaymakamlık

Önce vatandaş
sonra kaymakamlık

​Büyükada'ya gelen Ekrem İmamoğlu protesto edildi.
Başarıyı <br>olumsuz etkiliyor

Başarıyı
olumsuz etkiliyor

LGS için geri sayım başladı.
Müjdeyi verdi

Müjdeyi verdi

​Bakan Kasapoğlu, 'yayıncı krizi'nin çözüldüğünü açıkladı.

81 ilde 50 bin adet için ihaleye çıkılacak.
Bakan Pakdemirli duyurdu

Bakan Pakdemirli duyurdu

Destek ödemeleri bugün 18.00'den sonra başlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.