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ANKARA

Pençe-Kaplan operasyonunda 1 asker şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, yaralanan 1 askerin de şehit olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyon bölgesindeki çatışmada yaralanan ve hemen hastaneye kaldırılan askerin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

3 terörist etkisiz hale getirildi

Çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin de etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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