Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Spor

Konyaspor-Başakşehir maçı ne zaman sata kaçta?

Süper Lig'in lideri Başakşehir, küme düşme hattında yer alan Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan edebilme ihtimalinin olduğu bu maç ne zaman, saat kaçta ve 11'ler nasıl olacak? Konyaspor-Başakşhir maçıyla ilgili tüm bu detaylar haberimizde.