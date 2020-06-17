Pençe-Kaplan Operasyonu'nda fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150’den fazla hedef vuruldu

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komando birlikleri Irak'ın kuzeyindeki Haftanin’de terör örgütüne ait hedefleri imha ediyor.

Operasyonda ilk olarak tüm harekat alanı ateş altına alındı, Fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150’den fazla hedef vuruldu.

Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti.

Bakan Akar: Türk komandosu destanlar yazacak

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.

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