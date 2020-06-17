Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Pençe-Kaplan Operasyonunda fırtına obüsleri ile ÇNRAların da kullanıldığı atışlarda 150den fazla hedef vuruldu
ANKARA

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150’den fazla hedef vuruldu

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komando birlikleri Irak'ın kuzeyindeki Haftanin’de terör örgütüne ait hedefleri imha ediyor. Operasyonda ilk olarak tüm harekat alanı ateş altına alındı, Fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150’den fazla hedef vuruldu.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komando birlikleri Irak'ın kuzeyindeki Haftanin’de terör örgütüne ait hedefleri imha ediyor.

Operasyonda ilk olarak tüm harekat alanı ateş altına alındı, Fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150’den fazla hedef vuruldu.

Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti.

Bakan Akar: Türk komandosu destanlar yazacak

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Bakan Akar: Destan yazacağız

Bakan Akar: Destan yazacağız
Harekat Sincara uzanabilir

Harekat Sincar'a uzanabilir

Haftanin bölgesinde başlatılan harekat neden önemli?
Bu görüntütarihe karışıyor!

Bu görüntü
tarihe karışıyor!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te Bahçeli'yi kabul edecek.

​MSB: Kahraman komandolarımız Haftanin'de!

​İstanbul'da enflasyonun üzerinde getiri sağladı.

Çökme riski bulunan bina sakinlerinden ilginç tepki.
Hulusi Akar Harekat Merkezi'nde

Hulusi Akar Harekat Merkezi'nde

Operasyonu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor.

​Vatandaşlar Ayasofya'nın açılmasına büyük destek veriyor.

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı tehditkar adım.

​Uyarılara rağmen sokaklar yine maske takmayan kişilerle dolu.
Toplu<br>fotoğraf çekilmeyecek

Toplu
fotoğraf çekilmeyecek

​İşte nikah ve düğünlerde alınması gereken tüm önlemler.
Lider eşlerine<br>korona mektubu

Lider eşlerine
korona mektubu

Emine Erdoğan: ​El ele verirsek bu krizi atlatırız.
Trabzonspor finalde

Trabzonspor finalde

​Fenerbahçe Ali Koç ile ikinci sezonu da kupasız kapattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.