Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından da yapılan paylaşımda operasyonun 3'üncü günde başarıyla devam ettiği bildirilerek, "Kararlı, güçlü, korkusuz! Haftanin'de, #PençeKaplan Operasyonu’nu başarıyla sürdüren Kahraman Komandolarımız, 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM Pençe-Kaplan Operasyonu başladı: Mehmetçik Haftanin'de

Kararlı, Güçlü, Korkusuz!



Haftanin’de, #PençeKaplan Operasyonu’nu başarıyla sürdüren Kahraman Komandolarımız, “ara-bul-yok et” parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/Fkm8zuniz4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2020