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Gündem Pençe-Kaplan Operasyonunda komandolar ara-bul-yok et parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor
ANKARA

MSB: Komandolarımız, terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdüğünü, komandoların, 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun görüntülerini yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun görüntülerini yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından da yapılan paylaşımda operasyonun 3'üncü günde başarıyla devam ettiği bildirilerek, "Kararlı, güçlü, korkusuz! Haftanin'de, #PençeKaplan Operasyonu’nu başarıyla sürdüren Kahraman Komandolarımız, 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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