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Gündem Pençe-Kaplan Operasyonunda PKKlı 3 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

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