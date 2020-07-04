Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hayat

Şifa deposu mor yufka: Kronik rahatsızlıklara bire bir

Edirne'de birçok kronik rahatsızlığa iyi geldiği belirtilen mormiks ürünüyle yapılan ekmek ve simit sonra, şimdi de mor yufka üretildi. KOSGEP'den aldığı kredi ile yufka imalathanesi kuran Ebru Sakin, "Genetiği ile oynanmış ürünler yerine amacımız organik ürün sunabilmek bu sebeple tüketiciye mor yufkayı sunmaya karar verdik, Daha önce üretilen mor ekmeği bilenler var ama bilmeyenler mor yufkayı görünce şaşırıyor" dedi.