Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya darbe: Silah ve mühimmatlar ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Ele geçirilenler arasında 5 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 1 tel güdümlü füze ve tetik tertibatı, 1 tabanca, 14 el bombası, 9 el yapımı patlayıcı ve daha pek çok mühimmat yer aldı.

Haber Merkezi 06 Temmuz 2020, 18:11 Son Güncelleme: 06 Temmuz 2020, 18:11 AA