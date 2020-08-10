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Gündem Pençe Kaplan Operasyonunda 6 PKKlı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe Kaplan Operasyonu'nda son durum: 6 terörist daha öldürüldü

Pençe Kaplan Operasyonu'nda 6 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.


Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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