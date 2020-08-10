Pençe Kaplan Operasyonu'nda 6 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xdoWZ17YHI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2020

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