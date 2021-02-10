Gündem Pençe Kartal- 2 Harekatından acı haber 2 askerimiz şehit oldu
ANKARA

Pençe Kartal- 2 Harekatı'ndan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını açıkladı. Çatışmada şehit olan Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın (29) şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Gara Bölgesinde devam eden Pençe Kartal -2 Harekatında 2 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile isabetle vurulmuş, terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" denildi.

Şehitlerimiz.


BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyada Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile Şehit Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan için paylaştığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Şehit haberi baba evine ulaştı.


ŞEHİT HABERİ BABA EVİNE ULAŞTI


Şehit Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın şehit haberi, sağlık ekipleri eşliğinde Sincan ilçesindeki baba evine gelen askeri yetkililerce ailesine iletildi. Şehidin yakınları, gözyaşlarına boğulurken komşuları, mahalleyi Türk bayrakları ile donattı. Sokakta hazır bekleyen sağlık ekipleri, şehidin yakınlarını teskin etti. Nuran ve Mustafa Turhan çiftinin tek oğlu olan şehit Harun Turhan'ın 2 kız kardeşinin olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı ile Cimşit Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak.

Abone Ol Google News
Galatasaray kupaya veda etti

Galatasaray kupaya veda etti

Sahasında Alanyaspor'a 3-2 yenilen Galatasaray, kupadan elendi.
Vaka sayısı düşmüyor

Vaka sayısı düşmüyor

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.
Irakın kuzeyindenacı haber

Irak'ın kuzeyinden
acı haber

​2 kahraman askerimiz şehit oldu.
Mutasyon sayısı artıyor

Mutasyon sayısı artıyor

​Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar.
Rize'de büyük yıkım

Rize'de büyük yıkım

​168 bina 40 günde yıkılacak.
İstanbul için <br>fırtına uyarısı

İstanbul için
fırtına uyarısı

Fırtınanın hızının 88 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.
'Araca binenler hasta oluyor'

'Araca binenler hasta oluyor'

100 bin TL verdiler satmadı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerinde flaş mesajlar.

Kar kapıya dayandı

Kar kapıya dayandı

​Meteoroloji beklenen açıklamayı yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.