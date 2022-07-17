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ANKARA

Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK’lı terörist daha öldürüldü

MSB: Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK’lı terörist daha öldürüldü
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MSB'den yapılan açıklamada "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.
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