Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK’lı terörist daha öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.

Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak!



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/gpEFqTA9M9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2022