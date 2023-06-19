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Pençe-Kilit bölgesinde sözde lider kadrodan iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrosundan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

16:07 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bölgedeki teröristlere ait mühimmatlara da ulaşıldığı belirtildi.

Bölgedeki teröristlere ait mühimmatlara da ulaşıldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrosundan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Paylaşımda, ''Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi.


Ele geçirilenler arasında; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 180 adet 5,56 mm mermi, 1 adet RPG-7 mühimmatı, 1 adet silah üstü gece görüş dürbünü, Fotoğraf makinesi ve muhtelif yaşam malzemesi yer aldı.'' ifadelerine yer verildi.


#MSB
#Pençe-Kilit
#operasyon
#terörist
#etkisiz
33 dakika önce
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