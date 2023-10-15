Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik hava operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki teröristin temizliğinin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada,
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi"
denildi.
#MSB
#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Pençe-Kilit bölgesi
1 saat önce