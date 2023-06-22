Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen iki terörist etkisiz hale getirildi

''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek''
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan Twitter paylaşımında, Metina isimli Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Paylaşımda, ''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!'' ifadeleri kullanıldı.