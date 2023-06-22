Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen iki terörist etkisiz hale getirildi

TUSAŞ ANKA Ürün Başmühendisi Ziya Doğan tarafından yapılan açıklamada, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava aracı ANKA'nın, bu yıl 4 ülkede daha görev üstleneceği belirtildi. Aracın ilk uçuşunun 2010, ilk teslimatının ise 2017 yılında yapıldığını hatırlatan Doğan, ''ANKA bizim ilk göz ağrımız, göz bebeğimiz'' ifadelerini kullandı.