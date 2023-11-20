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Pençe Kilit Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu: Beş terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Abdullah KÖSE şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

16:28 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 16:57 - 20/11/2023 Pazartesi
DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, 1 askerin şehit olduğunu ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Piyade Üsteğmen Abdullah Köse için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler,
"Kahraman silah arkadaşımız, 20 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"
dedi.


#MSB
#şehit
#Pençe Kilit
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