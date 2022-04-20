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ANKARA

Pençe-Kilit Operasyonu: 30 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonunda 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve harekatın planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Kilit Operasyonu: 30 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kilit Operasyonu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Akar, şu ana kadar 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar şu şekilde konuştu:

"Şeffaf bir şekilde süreci paylaşıyoruz. Pazar akşamından bu yana başarılı şekilde devam ediyor. Büyük bir kararlılıkla hedefler ele geçirildi. Mağaralar sığınaklar ele geçirilecek.

Birinci safha tamamlandı. 2 şehidimiz var. Mehmetçik en ön safta ilerliyor, onlara şükran duyuyoruz. Teröristler hangi taşın altına girerlerse girsinler kurtulmaları mümkün değil. Bizim amacımız, milletimizi başına musallat olan terör belasından kurtarmak. Sabahtan beri 2 tane olmak üzere toplam 30 terörist etkisiz hale getirildi."

200 ve 300 metre uzunluğunda 2 mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit edildiğini ve mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Mağaralarda yapılan aramalarda şu ana kadar; 11 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek, Doçka makineli tüfek, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 69 el bombası, 2 bin 500 adet hafif silah mühimmatı, büyük telsiz, küçük telsiz, çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) yapım malzemesi ele geçirildi ve 49 adet EYP imha edildi" denildi.


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