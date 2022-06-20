Gündem Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"

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