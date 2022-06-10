Gündem Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak’ın başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.

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