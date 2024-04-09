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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu bildirdi.

22:28 - 9/04/2024 Salı
Güncelleme: 22:31 - 9/04/2024 Salı
AA
Teröristlerce yapılan taciz ateşi sırasında bir asker şehit oldu.
Teröristlerce yapılan taciz ateşi sırasında bir asker şehit oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Nisan 2024 tarihinde (bugün) teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız ​​​​​​​Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şehit Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.




#Şehit
#Pençe
#Kilit
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