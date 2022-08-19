Gündem Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dört PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dört PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dört PKKlı terörist etkisiz hâle getirildi
Arşiv.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.' ifadeleri kullanıldı.

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