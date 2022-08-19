Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dört PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.' ifadeleri kullanıldı.
Terörist neredeyse hedef orası!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/ZGrwhLPNAY
Terörist neredeyse hedef orası!