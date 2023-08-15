|
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

18:05 . 15/08/2023 Salı
AA
Terör inleri yerle bir edildi.

Terör inleri yerle bir edildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristleri teker teker etkisiz hale getiren Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını imha etmeyi sürdürüyor.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 34 bin 560 adet AK-47 piyade tüfeği, 440 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek, 1588 adet Doçka, 25 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı ve 20 adet RPG-7 sevk fişeği bulundu.






#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi
9 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Motosiklet modelleri ve fiyatları