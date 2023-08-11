Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "(Irak'ın kuzeyinde) Geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesindeki her mağaraya girilecek, bölge terörden tamamıyla temizlenene kadar faaliyetler devam edecek" denildi. Açıklamada, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 995'e ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.