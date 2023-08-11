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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

09:56 . 11/08/2023 Cuma
DHA

Bakanlıktan "Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz" ifadeleriyle yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin daha havadan düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.


'Hangi deliğe girerlerse girsinler kurtulamayacaklar'

Açıklamada,
"Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar"
ifadelerine yer verildi.




#Pençe-Kilit Operasyonu
#PKK
#MSB
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