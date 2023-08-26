Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 25 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Selçuk'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.