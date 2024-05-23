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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: EYP patlaması sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın şehit olduğunu açıkladı.

00:40 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:54 - 23/05/2024 Perşembe
DHA
Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu.
Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.




#Şehit
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