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ANKARA

Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 3 asker şehit oldu

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit, 4 askerin de yaralandığını duyurdu. Bölgede operasyonlar, olumsuz hava şartlarına rağmen karadan ve havadan devam ederken, Bakan Akar beraberindeki komutanlarla sınır hattına gitti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Kilit Operasyonundan acı haber: 3 asker şehit oldu
Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

ÜST KADEME SINIR HATTINA GİTTİ


Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısında üç askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.



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Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi
OYNAT 00:22
Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 63'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63'e yükseldi.' ifadeleri kullanıldı.


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