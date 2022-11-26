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ANKARA

Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber: İki asker şehit oldu üç asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz atışı sonucu iki askerin şehit olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
Pençe Kilit Operasyonundan acı haber: İki asker şehit oldu üç asker yaralandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki asker şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz atışı sonucu iki askerin şehit olduğu, üç askerin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

BAKAN AKAR KARA KUVVETLERİ HAREKAT MERKEZİ'NDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olduğu bilgisini almasının hemen ardından programdan ayrılarak Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da gerçekleştirdiği toplu açılışlar kapsamında ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası da hizmete girdi.

Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği açılışta, Milli Savunma Bakanı Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yer aldı.

Açılışın ardından Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu iki askerin şehit olduğu haberini alan Bakan Akar, kentten hemen ayrılarak Ankara'ya geçti.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu belirtildi.

MSB'den yürek yakan haber: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde iki askerimiz şehit oldu
GÜNDEM
MSB'den yürek yakan haber: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde iki askerimiz şehit oldu

Giresunlu şehidin yaşadığı ev görenleri duygulandırdı
FOTOĞRAF 6
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal (21), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
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Acı haberin yetkililer tarafından ailesine ulaştırılmasının ardından eve Türk bayrakları asıldı.
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Güce ilçesinde bağ bahçe işlerinde çalışarak geçimini sağlayan şehidin ailesinin yaşadığı evi görenler ise duygulandı.
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Aslen Espiye ilçesinden olan Ünal ailesinin yıllar önce Güce ilçesine gelerek Tevekli Mahallesi’nde kendilerine ait olmayan bir evde kalarak bağ bahçe işlerinde çalışıp geçimlerini sağladıkları öğrenildi.
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Giresunlu şehidin yaşadığı ev görenleri duygulandırdı
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Giresunlu şehidin yaşadığı ev görenleri duygulandırdı
Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın Giresun'un Güce ilçesinde ailesinin yaşadığı ev, görenleri duygulandırdı.


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