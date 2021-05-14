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Gündem Pençe operasyonlarında PKKlıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi
ANKARA

'Pençe' operasyonlarında PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım' ve 'Pençe-Şimşek' operasyonları kapsamında, PKK'lı teröristlerin kullandığı, 2 girişli ve 14 odalı mağara tespit edildi. Mağarada ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Haber Merkezi DHA
Pençe operasyonlarında PKKlıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi
Operasyonda bulunan mağara.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Bölgede gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, 2 girişli (1 giriş uçak ile vurulmuş, diğer giriş alpha-fire ile tuzaklanmış), yaklaşık 30 metre uzunluğunda koridoru olan ve bu koridora bağlı 14 oda, tuvalet ve banyosu olan bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler METİ Timlerimiz tarafından imha edildi" denildi.

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Açıklamaya göre, ele geçirilen ve imha edilen malzemeler şöyle:

  • "2 çuval EYP uzaktan komuta sistemi (alpha-fire, telsiz vb.), 3 çuval EYP basma düzeneği, 30 adet kap içerisine yerleştirilmiş EYP imla hakkı, 1 adet Strela-2 hava savunma füzesi tetik tertibatı, 2 adet anti tank mayını, 450 adet 7.62 milimetre makinalı tüfek mühimmatı, 3 bin 200 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 9 adet el bombası, 4 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 anti personel mühimmatı, 13 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 6 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 8 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 1 adet M-16 şarjörü ve dipçiği, 27 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet RPG-7 dürbünü, 4 adet gaz maskesi, 1 adet 5 KWA'lık jeneratör, 6 adet akü, 11 adet benzin jelikanı, 2 adet televizyon, 7 adet şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi."

DHA

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