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ANKARA

Pençe operasyonlarında PKK'ya ağır darbe: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Yıldırım ve Pençe- Şimşek operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık operasyonların başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Pençe operasyonlarında PKKya ağır darbe: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Operasyonlarda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinden bazıları.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Ele geçirilen mühimmatlar arasında mayınlar da var.
Ele geçirilen mühimmatlar arasında mayınlar da var.

PKK'ya ağır darbe

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK’ya ait; 1 adet M-16 A4 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 bidon amonyum nitrat uzaktan komutalı EYP, 4 adet Alfa fire düzenek EYP, 6 adet basma düzenek EYP, 1 adet SB-81 anti tank mayını, 5 adet anti tank roket mühimmatı, 1 adet 105 milimetrelik top mühimmatı, 5 adet el bombası, 5 adet sevk fişeği, 1 kutu 7.62 milimetre PKMS Makinalı Tüfek mühimmatı, 5 adet M-16 A4 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet devre ölçer, 1 adet alfa fire, 1 adet termal silah dürbünü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.


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