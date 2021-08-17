Pençe Şimşek bölgesinde iki PKK’lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar aralıksız devam ediyor. Son olarak Pençe Şimşek harekat bölgesinde 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

HER TAŞIN ALTINA BAKILIYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakârca görev yaparak teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Her bir taşın altına bakan Komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi" denildi.

GÜNDEM Tünel projesi Irak’tan geldi