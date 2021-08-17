Gündem Pençe Şimşek bölgesinde iki PKKlı terörist öldürüldü
POLİTİKA

Pençe Şimşek bölgesinde iki PKK’lı terörist öldürüldü

Mehmetçik, terör operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, "Komandolarımız her bir taşın altına bakıyor" diyerek Pençe Şimşek bölgesinde iki PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe Şimşek bölgesinde iki PKK’lı terörist öldürüldü
Fotoğraf: Arşiv

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar aralıksız devam ediyor. Son olarak Pençe Şimşek harekat bölgesinde 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

HER TAŞIN ALTINA BAKILIYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakârca görev yaparak teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Her bir taşın altına bakan Komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi" denildi.

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