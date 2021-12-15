Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/2TJwe23CxJ
Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!