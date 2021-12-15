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ANKARA

Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Şimşek' bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, ATAK helikopterleriyle etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKKlı terörist ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi
ATAK helikopteri

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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