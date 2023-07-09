Pençe-Şimşek Harekatından acı haber: Askerlerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök şehit oldu

Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekat bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.
BAKAN YERLİKAYA: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun Pençe Şimşek Operasyonu'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök'e Allah'tan rahmet; ailelerine,Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." mesajını paylaştı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Taş'ın, Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi
ençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.
Kürtül Mahallesi'nde yaşayan baba Ahmet ile anne Emine Taş'a şehadet haberini, Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve sağlık ekipleri ile askeri yetkililer iletti.
Ailenin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.
Şehit Taş'ın naaşının, yarın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.