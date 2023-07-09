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Pençe-Şimşek Harekatından acı haber: Askerlerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, iki askerin şehit olduğunu bildirdi. Acı haber sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda “Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök’e Allah'tan rahmet; ailelerine, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

22:31 . 9/07/2023 Pazar
AA
Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekat bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada,
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
" ifadesi kullanıldı.

BAKAN YERLİKAYA: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun Pençe Şimşek Operasyonu'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök'e Allah'tan rahmet; ailelerine,Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." mesajını paylaştı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Taş'ın, Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

ençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Kürtül Mahallesi'nde yaşayan baba Ahmet ile anne Emine Taş'a şehadet haberini, Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve sağlık ekipleri ile askeri yetkililer iletti.

Ailenin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehit Taş'ın naaşının, yarın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.




#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#Pençe-Şimşek Harekatı
#Şehit
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