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ANKARA

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: Bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: Bir asker şehit
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Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile emniyet unsurları arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan askerin kurtarılamadığını belirttiği açıklamasında bir askerin de tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan temas neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz"

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