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Gündem Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta yer alan PKK hedeflerine yönelik Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'e operasyon başlattı.

Operasyona hava harekatının yanı sıra, topçu ve komando birliklerinin de destek veriyor.

31 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, operasyonlar için yaptığı açıklamada şimdiye kadar 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

"Bin 332 hedef ateş altına alındı"

Faaliyetlerin başarılı şekilde sürdüğünü vurgulayan Bakan Akar, "Şu ana kadar kara ateş destek vasıtalarımızla toplam 1132 hedef ateş altına alındı. Hava Kuvvetlerimiz de bir bütün olarak büyük bir başarı gösterip, toplam 120 hedefi etki altına aldılar." dedi.

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