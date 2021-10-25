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Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı. Şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman’ın acı haberi Osmaniye'deki baba ocağına ulaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın şehadet haberi yetkililer tarafından Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Eve akın eden komşuları şehidin ailesine başsağlığı dilerken, şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın 3 kardeş olduğu ve ağabeyinin de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalıştığı öğrenildi.
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