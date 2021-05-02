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Gündem Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKKlı terörist Atak helikopteriyle etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK'lı terörist Atak helikopteriyle etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Piyade Uzmam Çavuş Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı, operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Atak helikopteriyle etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKKlı terörist Atak helikopteriyle etkisiz hale getirildi
Atak helikopteri (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46’ya yükseldi" denildi.

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