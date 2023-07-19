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Pendik'te araç üzerine çıkıp dans eden kadınlar hakkında işlem: Araç da trafikten men edildi

Pendik'te akan trafikte araç üzerine çıkarak dans eden iki kadın ve araç sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. Biri 18 diğeri 19 yaşında olan kadınlar hakkında 'hayasızca hareket etmek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem yapıldı. Sürücü M.E.C hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapılırken 2 bin 338 lira para cezası kesildi. Söz konusu araç da trafikten men edildi.

11:09 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Pendik'te iki kadının üzerine çıkıp dans ettiği araç trafikten men edildi.

Pendik'te iki kadının üzerine çıkıp dans ettiği araç trafikten men edildi.

Kartal Sahilyolu üzerinde seyir halinde iken araçtaki üst ve yan camlarından sarkarak dans eden iki kadının görüntüleri sosyal medyada yayınlanmış ve tepki çekmişti.

Yapılan incelemelerin ardından söz konusu görüntülerde yer alan aracın sürücüsünün M.E.C isimli kişi olduğu tespit edildi.

Araç trafikten men edildi

Polis ekiplerince yakalanan M.E.C
'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek'
suçundan 951 TL,
'saygısızca araç kullanmak'
suçundan maddesinden 436 TL ve
'görüşü engelleyici aksesuar takmak (cam film)'
suçundan 951 TL olmak üzere toplamda 2 bin 338 TL cezaya çarptırıldı.
M.E.C'nin aracı da trafikten men edildi.

Haklarında çok sayıda kayıp ilanı var

Araçta dans eden 19 yaşındaki N.N.Ö ve 18 yaşındaki G.P hakkında da
'hayasızca hareket ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'
suçundan adli işlem yapıldı.

Haklarında çok sayıda kayıp ilanı olduğu ortaya çıkan N.N.Ö ve G.P ifade için savcılığa çağrıldı.




#İstanbul
#Pendik
#Trafik
#Ceza
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