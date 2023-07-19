Pendik'te araç üzerine çıkıp dans eden kadınlar hakkında işlem: Araç da trafikten men edildi

Pendik'te iki kadının üzerine çıkıp dans ettiği araç trafikten men edildi.
Kartal Sahilyolu üzerinde seyir halinde iken araçtaki üst ve yan camlarından sarkarak dans eden iki kadının görüntüleri sosyal medyada yayınlanmış ve tepki çekmişti.
Yapılan incelemelerin ardından söz konusu görüntülerde yer alan aracın sürücüsünün M.E.C isimli kişi olduğu tespit edildi.
Araç trafikten men edildi
Haklarında çok sayıda kayıp ilanı var
Haklarında çok sayıda kayıp ilanı olduğu ortaya çıkan N.N.Ö ve G.P ifade için savcılığa çağrıldı.