Pendik'te araç üzerine çıkıp dans eden kadınlar hakkında işlem: Araç da trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 12-16 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde trafik denetimleri gerçekleştirildiğini açıkladı. "Kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımı", "Alkol ve uyuşturucu madde denetimi" ve "Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi" olarak üç farklı kategoride gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplamda 369 aracın trafikten men edildiği belirtildi.