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İSTANBUL

Pendik'te asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı

Pendik ilçesinde asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye soktukları ve havaya ateş ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında "İstanbul'da asker uğurlamasında magandalar yol kapattı" başlığıyla yer alan haber içeriği ile ilgili, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu olayda görüntülerde yer alan araçların Pendik ilçesi Sahil Bulvarı üzerinde konvoy yaparak Yusuf Ziya Zülfikar alt geçidinde trafiği tehlikeye soktukları ve havaya ateş açtıkları belirlenmiş, bahse konu olaya karıştıkları tespit edilen Cem D., Can D., Hasan D., Engin B., Kasım K. ve Furkan B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı, gözaltına alınan şüphelilerin savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği de kaydedildi.

İstanbul'da asker uğurlamasında magandalar yol kapattı
OYNAT 00:58
İstanbul'da asker uğurlamasında magandalar yol kapattı
İstanbul'un Pendik ilçesinde asker uğurlaması yapan bir grup maganda yolu trafiğe kapattı. Daikakalarca yolu trafiğe kapatan magandalar vatandaşlara zor anlar yaşattı.


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