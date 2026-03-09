Pendik'te yayaya çarpıp kaçan sürücüye 46 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sapanbağları Mahallesi Süreyyapaşa Caddesi'nde seyir halindeki 34 FSH 711 plakalı otomobilin yol kenarında yürüyen yayaya çarpıp, olay yerinden uzaklaştığı anlara ait bazı sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası sonrası olay yerini terk etmek" maddesi kapsamında 46 bin lira para cezası verildi. Sürücünün ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.