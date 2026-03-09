Yeni Şafak
Pendik'te yayaya çarpıp kaçan sürücüye 46 bin lira ceza

9/03/2026, Pazartesi
Pendik'te yol kenarında yürüyen yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücüye 46 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sapanbağları Mahallesi Süreyyapaşa Caddesi'nde seyir halindeki 34 FSH 711 plakalı otomobilin yol kenarında yürüyen yayaya çarpıp, olay yerinden uzaklaştığı anlara ait bazı sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, kimliğini belirledikleri aracın sürücüsü G.D'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası sonrası olay yerini terk etmek" maddesi kapsamında 46 bin lira para cezası verildi. Sürücünün ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Aracın çarptığı yayanın da hafif yaralandığı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, aracın yayaya çarpma anı başka bir araç kamerasıyla görüntülendi.



