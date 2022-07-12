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MUĞLA

Pes dedirten görüntü: Araçlarını yangın sonrası dikilen fidanların üzerine park ettiler

Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Muğla'nın Marmaris ilçesine gitti. İlçe nüfusu kısa sürede on binlerce kişi artarken, arabalarını yanan alanlara dikilen fidanların üzerlerine park edenler ise "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

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Haber Merkezi İHA
Pes dedirten görüntü: Araçlarını yangın sonrası dikilen fidanların üzerine park ettiler
Araçlarını yangın sonrası dikilen fidanların üzerine park ettiler.

Marmaris’e bayram tatili için gelen bazı vatandaşlar araçlarını yangından zarar gören yerlere dikilen fidanların üzerine park etti.

Marmaris’e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde yanan alanlardaki fidanların üzerine park eden araçları gören duyarlı vatandaşlar isyan etti.

"GELECEĞİMİZ HEBA OLDU"

Vatandaşlar "Biz yangından sonra her şey düzelecek derken ne yazık ki duyarsız insanlar görmelerine rağmen fidanların üstüne araba park etmişler. Emeklerimiz, geleceğimiz heba oldu’’ diyerek tepki gösterdi.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ"

Çevre gönüllüsü ve Marmarisli Ali Demirtaş, "İki gündür herkesi arıyorum ancak kimse bir uyarı dahi yapmadı. Park eden araçların sürücüleri 'sen kimsin' diye bana laf söylediler. İnanın bizler ne yağacağımızı bilemez hale geldik" dedi.

Pes dedirten görüntü

Pes dedirten görüntü

Araçlarını yangın sonrası dikilen fidanların üzerine park ettiler.
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