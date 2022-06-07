Pes dedirten hırsızlık: Apartman kapısını sırtladı götürdü

Zeytinburnu'nda apartmanın demir kapısını yerinden söken şüpheli kapıyı sırtlayarak çaldı. Hırsızlık anları çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, geçen pazar günü Veliefendi Mahallesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. Şüpheli bir kişi apartmanın demir kapısını söktü, sırtlayarak olay yerinden uzaklaştı. Kapının yerinde olmadığını fark eden apartman sakinleri güvenlik kameralarını izlediklerinde kapının çalındığını fark etti. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.



"HELAL OLSUN"



Mahalle sakinlerinden Muhammet Oğur, "Bu kapının yarısını götürmüşlerdi. Pazar günü ise 15 yaşlarında bir çocuk, şaşırtıyor insanı nasıl bu kapıyı sırtlayabiliyor diye. Ben bile sırtlayamam bu gücüme rağmen. Gerçekten helal olsun diyorum. Devir nereye gelmiş. Dua ediyoruz işyerimizin kepengini çalmasınlar diye. Korkuyoruz. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz" dedi.



"HIRSIZ GELİP BİZİ YATAKTAN ALABİLİR KORKUYORUZ"

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Bir başka mahalle sakini Bedi Tunç ise, "Zeytinburnu'nda hırsızlık olayları artmaya başladı. Bıktık usandık artık. 15 yaşlarındaki çocuk demir kapıyı sırtlayıp götürmüş. Ben bile götüremem. Bir çözüm bulunsun. Hırsız gelip bizi yataktan da alabilir. Korkuyla yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 6 Hırsızlık olayı, Pamukkale'nin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti. <br><br>Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi. Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde \"Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin\" yazılı not kağıdını buldu. Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi. Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti. Evine giren hırsızdan şikayetçi olan Levent Karademir, \"Tam olarak hırsızın eve ne zaman girdiğini bilmiyoruz ancak bayram tatilinde girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Tatil dönüşü, evin halini görünce şok olduk. Kapıları ve pençeleri kırmış, Biz de eve polisle birlikte girdik. Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış. Bilgisayar ve benim iş elbiselerimi sanki ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış. Eve girdiğimizde temiz olan tavada yumurta lekeleri vardı. Temiz olan banyoyu da kirli bırakmış. Yüzsüzlüğün bu kadarı diyorum. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış\" diye konuştu. Hırsızlık olayından sonra çocuklarının tedirgin olduğunu dile getiren Karademir, \"Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu. Psikolojileri bozuldu. Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Başka yerde yedekleri de yok. En çok hatıralarımızın çalınmasına üzülüyorum. Bilgisayarı geri getirirse şikayetimi geri alacağım\" dedi. Böyle hırsızlık görülmedi: Ev sahipleri 'yüzsüzlüğün bu kadarı' diyerek isyan etti Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Karademir ailesinin evine giren hırsızlık şüphelisi, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not bıraktı. Hırsızdan şikayetçi olan ev sahibi Levent Karademir (40), "Bilgisayar ve iş elbiselerimi ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış" dedi.

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