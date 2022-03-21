Gündem Peygambere hakaret eden ve Filistin haritadan silinsin diyen Ferdi Kale, Zafer Partisi bölge başkanı oldu
POLİTİKA MERSİN

Peygambere hakaret eden ve 'Filistin haritadan silinsin' diyen Ferdi Kale, Zafer Partisi bölge başkanı oldu

"Her gün bir Coca-Cola alalım İsrail'e destek olsun, Filistin ve Araplar haritadan silinsin" paylaşımıyla gündem olan Ferdi Kale, Zafer Partisi Mersin, Osmaniye, Kahraman, Hatay teşkilatlardan sorumlu bölge başkanı oldu. Ayrıca 2020 yılında Hz. Muhammed'e hakaret içeren sözlerinin bulunduğu videosuyla infiale neden olan Kale, gözaltına alınmış hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Peygambere hakaret eden ve Filistin haritadan silinsin diyen Ferdi Kale, Zafer Partisi bölge başkanı oldu
Ferdi Kale

Zafer Partisi'nin Mersin-Osmaniye-Karaman-Hatay Teşkilatlarından sorumlu Bölge Başkanı Ferdi Kale oldu. Ferdi Kale, daha önce sosyal medyada ırkçı bir paylaşım yapmasıyla gündem olmuştu.

Ferdi Kale yeni görevini böyle duyurdu.
Ferdi Kale yeni görevini böyle duyurdu.

'İSRAİL'E DESTEK İÇİN HER GÜN COCA-COLA ALALIM'

Coca-Cola ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kale, "Her gün bir Coca-Cola alalım İsrail'e destek olsun, Filistin ve Araplar haritadan silinsin" sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

'PEYGAMBERE HAKARET' SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

2020 yılında, Hz. Muhammed'e hakaret içeren sözlerinin bulunduğu görüntüsü, sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, infiale neden olmuştu.

Ferdi Kale
Ferdi Kale

Görüntülerin 2017 yılına ait olduğunu ve montajlandığını iddia eden Kale gözaltına alındı.

  • Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise dün yaptığı açıklamada, görüntünün Ferdi Kale tarafından 2017 yılında paylaşıldığını, o dönem adli işlem yapıldığını belirtmişti.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı: Hz. Muhammed'e hakaret eden Ferdi Kale gözaltına alındı
HAYAT
Görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı: Hz. Muhammed'e hakaret eden Ferdi Kale gözaltına alındı
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