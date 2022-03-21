Peygambere hakaret eden ve 'Filistin haritadan silinsin' diyen Ferdi Kale, Zafer Partisi bölge başkanı oldu "Her gün bir Coca-Cola alalım İsrail'e destek olsun, Filistin ve Araplar haritadan silinsin" paylaşımıyla gündem olan Ferdi Kale, Zafer Partisi Mersin, Osmaniye, Kahraman, Hatay teşkilatlardan sorumlu bölge başkanı oldu. Ayrıca 2020 yılında Hz. Muhammed'e hakaret içeren sözlerinin bulunduğu videosuyla infiale neden olan Kale, gözaltına alınmış hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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