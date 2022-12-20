Peygambere ve hafızlık öğrencilerine hakaret etmişlerdi: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kutay ve Ergin'e suç duyurusu

Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay, Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki derste Peygamberimize (SAV) hakaret ve hadislerle alay etti.

Kutay, itiraz eden bir öğrenciye “Sen İslam propagandasının dayattığı zekanın bir ürünüsün” karşılığını verdi.

9 Aralık Cuma günü olaya dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretim görevlisi Uğur Kutay’a “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

Kutay'ın başka derslerde de Hz. Peygamber'e hakaretlerini sürdürdüğü belirtilen dilekçede, Kutay'ın hadislerle de dalga geçtiği vurgulanmıştı. Ayrıca Kutay'ın şehit ailelerini ve şehadet kavramına inananları; nekrofi (cesetlere ilgi duyma) hastalığı ile bağdaştırdığı ifade edilmişti.

GÜNDEM Yeniçağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin hafızları hedef aldı: Asalaklık adaylığıdır

Yeniçağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin hafızları hedef aldı: Asalaklık adaylığıdır

İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ'ın Haber Müdürü Fatih Ergin, hafızlık icazet törenlerine ilişkin skandal ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hafızları hedef alan Ergin, hafız çocukların bir şey üretemeyeceğini ileri sürdü. Ergin, "Teknoloji çağında hafızlık asalaklık adaylığıdır" şeklinde ifadelere yer verdi.

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"O ÇOCUK BİR ŞEY ÜRETİP GEÇİNEMEZ"

Ergin'in konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde:

"Müftülükler hafızlık kursu inşaatına yardım topluyor, tarikatlar görkemli hafızlık icazet törenleri yapıyor. Hafızlık bu çağda neye yarıyor? Teknoloji çağında "hafızlık" asalaklık adaylığıdır. O çocuk bir şey üretip geçinemez. Derdiniz sevapsa cumaları SMA'lılara para toplayın.

"HAFIZ YETİŞTİRMEK ASALAK YARATMAKTIR"

Herkesin elinde cep telefonunun olduğu iletişim çağında hafız yetiştirmek, bir şey üretmeden toplumun sırtından geçinecek asalaklar yaratmaktır. Bu çocuklar insanlık için bir şey üretmeyecek, sadece tarikatların siyaset ve Diyanet'ten geçinme düzenini devam ettirmeye yarayacak."

GÜNDEM Rezil herif: Peygamber Efendimiz'e hakaret etti

ERBAŞ'TAN SUÇ DUYURUSU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hz. Peygamber'e hakaret eden YTÜ öğretim üyesi Uğur Kutay ve hafızlık öğrencilerini hedef alan Yeniçağ Haber Müdürü Fatih Ergin hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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GÜNDEM Peygamber Efendimiz'e hakaret eden Uğur Kutay'a soruşturma