Pınar Gültekin'in katili evli ve bir kız çocuğu babası çıktı

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katilinin Cemal Metin Avcı olduğu öğrenildi. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Avcı'nın Muğla'da bir mekanın sahibi olduğu ortaya çıktı.
KATİL KIZ ÇOCUĞU BABASI
Pınar Gültekin cinayetinin detayları ortaya çıkıyor. Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın evli ve bir kız çocuğu babası olduğu ortaya çıktı.
Katil Avcı'nın ayrıca Muğla Akyaka'da bir mekanın sahibi olduğu öğrenildi.
CANSIZ BEDENİNİ ORMANA ATMIŞ
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Avcı cinayetin detaylarını itiraf etmişti. Avcı Pınar'ın cesedini varile koyup ormanlık alana götürdüğünü polise itiraf etti.