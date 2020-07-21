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Gündem Pınar Gültekinin katili evli ve bir kız çocuğu babası çıktı
İSTANBUL

Pınar Gültekin'in katili evli ve bir kız çocuğu babası çıktı

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katilinin evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Muğla'da bir işletme sahibi olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı polise verdiği ifadede cinayeti itiraf etmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cemal Metin Avcı
Cemal Metin Avcı

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katilinin Cemal Metin Avcı olduğu öğrenildi. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Avcı'nın Muğla'da bir mekanın sahibi olduğu ortaya çıktı.

DHA

KATİL KIZ ÇOCUĞU BABASI

Pınar Gültekin cinayetinin detayları ortaya çıkıyor. Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın evli ve bir kız çocuğu babası olduğu ortaya çıktı.

Katil Avcı'nın ayrıca Muğla Akyaka'da bir mekanın sahibi olduğu öğrenildi.

CANSIZ BEDENİNİ ORMANA ATMIŞ

Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Avcı cinayetin detaylarını itiraf etmişti. Avcı Pınar'ın cesedini varile koyup ormanlık alana götürdüğünü polise itiraf etti.

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