Gündem Pişkinliğin bu kadarı Cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oynamaya devam ettiler
İSTANBUL

Pişkinliğin bu kadarı: Cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oynamaya devam ettiler

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye polis baskın düzenledi. Baskında ceza için kendilerine sıra gelmesini bekleyen 4 kişi, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti. Oynayanlardan biri bu anı, sosyal medyada paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyuna devam ettiler.
Cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyuna devam ettiler.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçen cumartesi günü polis, Kağıthane'de kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı. Kahvehaneye baskın düzenleyen polis, daha sonra içerde bulunanlara ceza kesmeye başladı. O sırada işlem için kendilerine sıra gelmelerini bekleyen bir grup, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR!

Oynayanlardan biri sosyal medya paylaşımında, "Cezayı ödetmek için oynamaya devam" yazdı. Paylaşımın bir süre sonra silindiği görüldü. Baskın anları kahvehanedeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı, içeride bulunan diğer kişilerin rahat tavırları dikkat çekti.

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