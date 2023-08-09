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Piyasaya sürülecekti: Operasyonla binlerce sahte dolar ele geçirildi

Kayseri'de Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış sahte 14 bin dolar ele geçirildi.

00:14 . 9/08/2023 Çarşamba
AA
Kayseri'de sahte döviz ele geçirildi.

Kayseri'de sahte döviz ele geçirildi.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda bir miktar sahte dolar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin İstanbul'dan Kayseri'ye getirdiği sahte dövizi piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda sahte 14 bin dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.



#Kayseri
#Sahte Dolar
#Operasyon
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