Gündem PKK Abluka altında Turuncu ve gri kategoriye 3 çizik daha
ANKARA

PKK 'Abluka' altında: Turuncu ve gri kategoriye 3 çizik daha

İçişleri Bakanlığı, Eren-Abluka-34 Operasyonunda Diyarbakır Dicle'de ikisi turuncu biri gri kategoride aranan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen 3 teröristin, ikisinin turuncu, birinin gri kategoride olduğu tespit edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK Abluka altında: Turuncu ve gri kategoriye 3 çizik daha
Arşiv

Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında faaliyet gösteren ve eylem hazırlığında olduğu öğrenilen BTÖ mensuplarına yönelik 20 Eylül 2022 tarihinde, Jandarma SİHA ve Atak helikopteri destekli Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekât birliklerince yapılan operasyon neticesinde, 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terör Arananlar Listesinde 1 Milyon TL’ye kadar ödülle “turuncu” kategoride yer alan Dicle Botan kod adlı Hacer Suçin olduğu öğrenildi.

SÖZDE ORTA SAHA SORUMLUSU

Teröristlerden diğerinin, sözde orta saha Amed Eyalet Karargâhında faaliyet gösteren ve terör arananlar listesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle “turuncu” kategoride yer alan, Diren Wan kod adlı Aliye Kiye olduğu belirlendi.

KOD ADI AMED ADER

Son teröristin ise, Sözde Orta Saha Amed Eyaleti Brüsk Alanı’nda faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 Bin TL’ye kadar ödülle 'gri' kategoride yer alan, Amed Ader kod adlı Hatice Ay olduğu ortaya çıktı.


Diyarbakır merkezli yedi ildeki ‘veri avı’ operasyonunda altı tutuklama
GÜNDEM
Diyarbakır merkezli yedi ildeki ‘veri avı’ operasyonunda altı tutuklama


İncirlik Üssü’nde çalışan astsubay FETÖ'cü çıktı
GÜNDEM
İncirlik Üssü’nde çalışan astsubay FETÖ'cü çıktı

MSB duyurdu: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık
GÜNDEM
MSB duyurdu: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık

MİT durdurmuştu: İranlı suikast timi için istenen ceza belli oldu
GÜNDEM
MİT durdurmuştu: İranlı suikast timi için istenen ceza belli oldu

İçişleri duyurdu: PKK'nın finans kaynağına 'Eren' darbesi
GÜNDEM
İçişleri duyurdu: PKK'nın finans kaynağına 'Eren' darbesi

Dikkat! Son gün 19 Ekim

Dikkat! Son gün 19 Ekim

​TOKİ'den 200 bin kişiye indirim müjdesi.
Taşları kaldırdıkça altından çıktı

Taşları kaldırdıkça altından çıktı

Akdeniz'den sevindiren haber : 'İlk kez' diyerek açıkladı.
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen üniversite öğrencisi için bakanlık devrede

PKK 'Abluka' altında

PKK 'Abluka' altında

Turuncu ve gri kategoriye 3 çizik daha.

​ABD'li Profesörden ortalığı karıştıracak 'nükleer' iddiası

​Bilim insanları şaşkın: Herkes görmek için yarışıyor.

​Üniversitede araştırma konusu oldu.

​Tramvaya çarpıp metrelerce sürüklendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.