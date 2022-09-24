PKK 'Abluka' altında: Turuncu ve gri kategoriye 3 çizik daha

Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında faaliyet gösteren ve eylem hazırlığında olduğu öğrenilen BTÖ mensuplarına yönelik 20 Eylül 2022 tarihinde, Jandarma SİHA ve Atak helikopteri destekli Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekât birliklerince yapılan operasyon neticesinde, 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terör Arananlar Listesinde 1 Milyon TL’ye kadar ödülle “turuncu” kategoride yer alan Dicle Botan kod adlı Hacer Suçin olduğu öğrenildi.

SÖZDE ORTA SAHA SORUMLUSU

Teröristlerden diğerinin, sözde orta saha Amed Eyalet Karargâhında faaliyet gösteren ve terör arananlar listesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle “turuncu” kategoride yer alan, Diren Wan kod adlı Aliye Kiye olduğu belirlendi.

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KOD ADI AMED ADER

Son teröristin ise, Sözde Orta Saha Amed Eyaleti Brüsk Alanı’nda faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 Bin TL’ye kadar ödülle 'gri' kategoride yer alan, Amed Ader kod adlı Hatice Ay olduğu ortaya çıktı.





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